 

Советник Горбачёва призвал Минэкономразвития РФ перечитать «Новосибирский манифест»

 20 октября, 15:50
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Советник Горбачёва призвал Минэкономразвития РФ перечитать «Новосибирский манифест»
Советник Михаила Горбачёва Абел Агабенгян и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 1987 год. Фото с сайта ranepa.ru

«Новосибирский манифест» учёных стал инструментом критики эпохи застоя в 1983 году, заслуженный академик РАН и бывший советник Михаила Горбачёва Абел Агабенгян назвал современную российскую экономику «застойной», узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Бывший советник Михаила Горбачёва по вопросам перестройки Абел Аганбенгян сравнил нынешнюю экономику с «брежневской эпохой застоя». Он призвал учёных-экономистов вспомнить «Новосибирский манифест» 1983 года, ставший инструментом критики организации производства в СССР со стороны Washington Post, Deutsche Welle и других мировых СМИ.

«В новой России мы переживаем аналогичный период, когда темпы развития экономики сокращаются, как в период брежневского застоя, необходимые структурные реформы не проводятся», — выступил экс-советник Михаила Горбачёва по вопросам перестройки Абел Аганбенгян.

Экономист считает предложения главы Центра стратегических разработок Алексея Леонидовича Кудрина и главы Столыпинского клуба Бориса Юрьевича Титова «довольно радикальными», а публикуемые проекты Минэкономразвития РФ «невнятными».

«Во многом мы сами погрузились в трясину стагнации и рецессии 2013–2017 годов», — подчеркнул Абел Аганбенгян.

По мнению учёного, единственный путь развития — это форсированные инвестиции в основной и человеческий капитал. Экономист считает, что при таком условии российская экономика сможет уже к 2025 году существенно продвинуться вперёд.

«Новосибирским манифестом» назвали исследование сотрудницы Институт экономики и организации промышленного производства СО АН СССР Татьяны Заславской «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии». Критический доклад прозвучал 8 апреля 1983 года на семинаре «Социальный механизм развития экономики», в котором участвовали более 70 экономистов из 17 городов СССР.

Затем текст попал в иностранные СМИ, что вызвало большие проблемы для автора и сотрудников научного учреждения. Сейчас «Новосибирский манифест» представлен в открытом доступе на сайте Института экономики и организации промышленного производства.

Напомним, 12 октября российский экономист Яков Миркин сравнил Сибирь с Африкой.

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