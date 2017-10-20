Житель Томска обратился в прокуратуру с жалобой на слив сточных вод из городской канализации в реку Ушайку; в ходе проверки ведомство выявило природоохранные нарушения мэрией города, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 20 октября.

Сотрудники прокуратуры проследили сложный путь между железобетонной трубой во дворе одного из домов по переулку Плеханова и рекой Ушайкой. Труба является частью ливневой канализации и принадлежит муниципалитету.

«Поверхностным стоком воды проходят вдоль домов по переулку Юрточный, затем через заглублённую металлическую трубу, после чего вновь выходят на поверхность, протекают между домами № 19 и № 21 по улице Алтайской и по металлической водопропускной трубе под Алтайской поступают в реку Ушайку», — описали в пресс-службе маршрут сточных вод.

Стоки имеют мутный цвет и характерный резкий запах канализационных отходов. Эксперты провели анализ и обнаружили загрязняющие вещества в концентрации, превышающей предельно допустимый уровень, в частности, по нефтепродуктам — в пять раз, по железу — в четыре раза, по аммоний-ионам — в 50 раз.

Организацией водоотведения в Томске занимается управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта. Но, как отметили в прокуратуре, никаких мер по исключению сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод из ливневой канализации и загрязнения ими реки принято не было.

Прокурор города Виктор Федотов внёс мэру Томска Ивану Кляйну представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Федотов потребовал запретить незаконный сброс сточных вод и наказать виновных.

Напомним, в декабре 2016 года администрация Томска построила в пригороде водоочистные сооружения стоимостью более 130 млн рублей по требованию природоохранного прокурора, поскольку жители пожаловались на сбросы канализационных отходов в пруд рядом с жилыми домами.