Суд приговорил новосибирского экс-губернатора Юрченко к трём годам лишения свободы условно

Судья приговорила бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко за превышение должностных полномочий к трём годам лишения свободы условно, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения общественника Андрея Гладченко из зала суда.

19 октября Центральный районный суд Новосибирска приступил к оглашению приговора Василию Юрченко. Экс-губернатор обвиняется в превышении полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) и нанесении ущерба в 17,7 млн рублей компании «ГазТрансКом», 100 % акций которой принадлежат области. По версии обвинения, сделал он это путём распоряжения о продаже земельного участка на Чаплыгина, 54 по заниженной цене. В качестве наказания для чиновника прокуратура требовала четыре года лишения свободы.

Оглашение приговора растянулось на два дня. 20 октября судья Алла Веселых вынесла окончательный вердикт — лишение свободы на три года условно с испытательным сроком на три года.

Василий Юрченко и Игорь Шурпик

«По нашему мнению, у суда первой инстанции просто не хватило смелости оправдать его, — прокомментировал приговор корреспонденту Сиб.фм адвокат Юрченко Игорь Шурпик. — Наш доверитель продолжает оставаться на свободе и никогда не был задержан или арестован. Это не может нас не радовать. Мы уверены в том, что во второй инстанции будет оправдательный приговор».

Адвокаты будут подавать апелляционную жалобу на решение суда. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Василий Юрченко в коридоре суда

Суд начал рассматривать дело по существу 18 декабря 2015 года. От должности главы области Юрченко был отстранён в марте 2014 года.

Напомним, 19 октября адвокаты Василия Юрченко заявляли о том, что собрали все доказательства невиновности своего подзащитного и уверены в оправдательном приговоре.