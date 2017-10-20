 

Суд запретил такси «Максим» в Иркутске

 20 октября, 18:41
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Суд запретил такси «Максим» в Иркутске
Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Иркутска потребовала запретить в городе деятельность такси «Максим» — суд удовлетворил иск ведомства, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 20 октября.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что ООО «Максим-Иркутск» не гарантирует безопасность перевозки и исполнимость заказа, что противоречит Закону РФ «О защите прав потребителей» на получение необходимой и достоверной информации о транспортных услугах.

Так, по информации пресс-службы, не проводился предрейсовый контроль технического состояния автомобилей. У водителей отсутствовали документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров. Кроме того, водители не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

По мнению прокуратуры, эти нарушения могут «повлечь наступление общественно-опасных последствий в виде совершения водителями административных правонарушений и, как следствие, возможность совершения ими ДТП с тяжкими последствиями».

Ведомство подало иск на ООО «Максим-Иркутск», обозначив организацию как «создающую опасность причинения вреда в будущем», и потребовало запретить деятельность этого такси в городе.

17 октября Октябрьский суд Иркутска удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, в мае было передано в суд дело 22-летнего таксиста из Омска, выложившего в сеть видео с похищением и истязанием пассажира за отказ оплатить проезд.

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