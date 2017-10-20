 

Тепло от вечерних окон Красноярска студенты превратили в арт-объект

 20 октября, 11:52
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Тепло от вечерних окон Красноярска студенты превратили в арт-объект
Фото с сайта news.sfu-kras.ru

Красноярские студенты — архитекторы установили световую ловушку на набережной Енисея, авторы хотели передать «уют горящих окон и вечерних фонарей», узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Сибирского федерального университета.

Четыре студентки Института архитектуры и дизайна СФУ установили новый арт-объект на городской набережной. Авторы проекта «Тёплый город» победили в университетском конкурсе «Искра» в номинации «Микроурбанизм».

Инсталляция состоит из трёх металлических конструкций и разноцветных листов поликарбоната. По идее студентов, солнечный свет, пропущенный через цветные ячейки, окрашивает пространство в определённые цвета.

«Мы хотели воплотить образ визуального тепла от вечерних горящих окон и падающего света фонарей. Чтобы люди внутри нашей конструкции могли почувствовать уют не только с наступлением темноты, но и днём среди оживленной улицы» — передаёт пресс-служба вуза слова авторов.

Напомним, что 4 октября началась установка двухметрового пионерского значка в селе Рыбалово Томской области.

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