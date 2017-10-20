 

Власти Алтайского края проверят все детдома после издевательств над детьми в одном из них

 20 октября, 11:54
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Власти Алтайского края проверят все детдома после издевательств над детьми в одном из них
Фото с сайта globallookpress.com

Министерство образования и науки Алтайского края проведёт проверки во всех детских домах и интернатах региона после того, как в одном из учреждений был выявлен случай издевательства директора над воспитанниками, узнал корреспондент Сиб.фм 20 октября из сообщения ТАСС.

Как рассказала журналистам уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Алтайского края Ольга Казанцева, причиной проверок стало уголовное дело, возбуждённое в отношении директора Топчихинского центра помощи детям. У следствия есть информация, что женщина наказывала детей, заставляя одних воспитанников избивать других.

После возбуждения уголовного дела выяснилось также, что директор может быть причастна к растрате более 480 тысяч рублей. В данный момент женщина арестована, проводится сбор доказательств по делу.

Краевой минобрнауки намерен выявить все случаи подобного обращения с детьми в других учреждениях региона. Для этого чиновники выезжают в интернаты, где проводят анонимное анкетирование воспитанников.

Напомним, в августе 2016 года в Иркутской области суд временно приостановил работу интерната после гибели четверых детей-инвалидов.

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