Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение двум жителям Красноярского края в изоляции и убийстве двух человек, подделке паспортов и мошенничестве с лишением прав на четыре квартиры, дело направлено в суд, узнал 20 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Управления Генеральной прокуратуры РФ в нескольких регионах Сибири объявили о завершении расследования дела банды «чёрных риелторов» в Красноярске. Обвинение двум жителям Красноярского края утвердил заместитель Генерального прокурора России Иван Семчишин.

Жертвами обвиняемых стали четверо владельцев квартир в Красноярске. Согласно материалам дела, 32-летний и 34-летний мужчина незаконным путём завладели квартирами потерпевших, действуя с января по декабрь 2015 года.

Двое обвиняемых с другими участниками подделали паспорта и другие официальные документы, незаконно изолировали двух хозяев квартир, а потом убили их, чтобы скрыть следы, сообщает краевая прокуратура. По данным ведомства, мужчины обокрали одну из своих жертв, а первую квартиру заложили в ломбард, выручив около миллиона рублей.

Один из мужчин обвиняется в совершении 14 преступлений, второй — в совершении 15 преступных деяний. Основу обвинения составили уголовные дела по пунктам «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц организованной группой с целью скрыть другое преступление», части 3 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы двух лиц преступной группой», части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере с лишением права гражданина на жилое помещение».

Берёзовский районный суд Красноярского края рассмотрит дело по существу после вручения копий обвинительного приговора. Расследование уголовного дела ещё двух участников преступной группы продолжается.

Напомним, что один из обвиняемых был арестован 25 сентября в Красноярске, мужчина работал местным риелтором.