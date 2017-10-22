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 22 октября, 19:13
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Автобусы помогут выучить разговорный алтайский жителям и гостям Алтая
Фото с сайта kip-ra.ru

В течение месяца в городских и пригородных автобусах Алтая будут преподавать азы разговорного алтайского языка, узнал 22 октября корреспондент Сиб.фм на сайте комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай.

Проект по изучению коренного языка алтайцев запускает Дом дружбы народов Республики Алтай при поддержке республиканского комитета по национальной политике и связям с общественностью и Союза индивидуальных автопредпринимателей.

На данный момент в 50 автобусах Горно-Алтайска размещены информационные баннеры с разговорными фразами и цифрами на алтайском языке с переводом на русский.

«В течение месяца горожане и гости столицы смогут ознакомиться с популярными алтайскими словами и начать их использовать в повседневной речи», — сообщает сайт комитета по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай.

Проект приурочен ко Дню алтайского языка, который состоялся 20 октября, и призван популяризировать этот язык и установить дружественные связи между коренным населением и гостями республики.

Напомним, в конце мая «антитабачный» трамвай проехал по центру Барнаула.

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