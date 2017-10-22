Красноярская глава комитета по культуре посоветовала коллеге «следить за базаром»

Председатель комитета по культуре законодательного собрания Красноярского края Людмила Магомедова в грубых выражениях ответила депутату на критику, узнал 22 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Красноярские Новости».

Видеозапись выступления главы комитета по культуре и образованию законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой появилась на сайте Krasnews.com.

Депутат Иван Серебряков от партии «Патриоты России» выступил с критическим замечанием в адрес слов Магомедовой на заседании краевого парламента, назвав оставшуюся за кадром ситуацию «бредом». Парламентарий от «Единой России» Магомедова в ответ на реплику депутата посоветовала ему «следить за базаром».

«Иногда мне хочется сказать на то, что вы говорите, это бред, но я никогда себе этого не позволяла. Поэтому за базаром следи! Достал уже, честное слово, *** несчастный!» — ответила Магомедова.

Автор видео в субтитрах предположил, какой эпитет председатель использовала в адрес Серебрякова, однако конец фразы был произнесён мимо микрофона и остался неразборчивым.

Позже Людмила Магомедова прокомментировала ситуацию для телеканала ТВК, объяснив, что «депутаты — это просто люди».

«Я этого слова не знаю. Дословно я не помню, я ему сказала: „Следите за базаром, который вы здесь устраиваете“. И выключила микрофон», — сказала парламентарий по поводу приписанной ей обсценной лексики.

Напомним, в 2016 году пьяный глава сельсовета в Красноярском крае пригрозил школьникам убийством на дискотеке.