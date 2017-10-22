 

Жители Новосибирска поставили на колёса опрокинувшуюся скорую

 22 октября, 17:08
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Жители Новосибирска поставили на колёса опрокинувшуюся скорую
Фото с сайта globallookpress.com

Машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП в Новосибирске — очевидцы помогли выбраться медперсоналу и поставили автомобиль на колёса, узнал 22 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Дунайской, минивэн Mitsubishi Delica протаранил автомобиль скорой помощи, из-за чего последний опрокинулся на бок.

В ДТП никто не пострадал. Свидетели аварии помогли водителю скорой и медицинскому работнику покинуть автомобиль и поставить его на колёса.

В комментариях под постом об аварии развернулось активное обсуждение, один человек даже вступился за водителя минивэна.

«За рулём дэлики был наш хороший друг семьи, очень опытный водитель, сам занимается техпомощью на дороге! Всякое бывает... главное, что все живы. Спасибо неравнодушным», — написала подписчица группы Ольга.

Напомним, в октябре ДТП с участием скорой помощи произошло в Ангарске Иркутской области.

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