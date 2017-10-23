 

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

 23 октября, 19:18
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Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области
Фото со страницы Марка Карафинки в соцсети Facebook, Сергей Карелин справа

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину, узнал 23 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте администрации Кудряшовского сельсовета.

Объявление о смерти Сергея Карелина появилось на сайте администрации Кудряшовского сельсовета.

«22 октября в возрасте 56 лет скоропостижно скончался Глава Кудряшовского сельсовета Карелин Сергей Александрович. Прощание состоится 24 октября в приходе Храма во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла», — говорится в сообщении.

На данный момент причина смерти родственника депутата Госдумы РФ Александра Карелина не озвучивается.

Сергей Карелин проработал в должности главы сельсовета порядка 20 лет. Как сообщает ГТРК «Новосибирск», при нём в райцентре было построено несколько крупных социальных и спортивных объектов, в том числе крытый ледовый стадион «Кудряшовский». В 2008 году его сын Артём Карелин разбился на автомобиле, после чего отец создал в посёлке Кудряши военно-патриотический клуб его имени.

Напомним, в сентябре томский депутат Госдумы скончалась от онкологического заболевания.

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