Красноярский вуз стал вторым по изобретательной активности в России

Сибирский федеральный университет занял второе место в рейтинге изобретательской активности российских университетов по версии аналитического центра «Эксперт», узнал 23 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте СФУ.

СФУ занял второе место после МГУ имени Ломоносова в рейтинге изобретательской активности. Данный рейтинг является показателем уровня инженерного образования в вузе и его вовлечённости в инновационную деятельность.

Заместитель проректора СФУ по науке и международному сотрудничеству Алексей Романов назвал две причины высоких результатов.

«Первое — количество реализуемых проектов в рамках федеральных целевых программ, — пояснил Романов. — В таких работах изначально требуется показать результат деятельности в виде оформленного патента, а у нас один из лидирующих показателей в стране по числу выигранных и поддержанных проектов совместно с индустриальными партнёрами и ведущими учёными».

Вторая причина, по словам Алексея Романова, — это большое количество иностранных патентов.

«На данный показатель влияет наша заинтересованность в успешной конкуренции на глобальных технологических рынках, в частности IT, металлургии, прикладной биологии, биотехнологий и других», — подытожил заместитель проректора.

Составители рейтинга оценили изобретательскую активность 50 вузов из 26 субъектов Российской Федерации, в шорт-лист из 15 позиций также вошёл Новосибирский госуниверситет.

Напомним, 17 октября ведущий вуз Красноярска вошёл в топ-200 научно-технических университетов мира.