 

Красноярский вуз стал вторым по изобретательной активности в России

 23 октября, 15:45
подходящие темы
Красноярский вуз стал вторым по изобретательной активности в России
Фото с сайта expert.ru

Сибирский федеральный университет занял второе место в рейтинге изобретательской активности российских университетов по версии аналитического центра «Эксперт», узнал 23 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте СФУ.

СФУ занял второе место после МГУ имени Ломоносова в рейтинге изобретательской активности. Данный рейтинг является показателем уровня инженерного образования в вузе и его вовлечённости в инновационную деятельность.

Заместитель проректора СФУ по науке и международному сотрудничеству Алексей Романов назвал две причины высоких результатов.

«Первое — количество реализуемых проектов в рамках федеральных целевых программ, — пояснил Романов. — В таких работах изначально требуется показать результат деятельности в виде оформленного патента, а у нас один из лидирующих показателей в стране по числу выигранных и поддержанных проектов совместно с индустриальными партнёрами и ведущими учёными».

Вторая причина, по словам Алексея Романова, — это большое количество иностранных патентов.

«На данный показатель влияет наша заинтересованность в успешной конкуренции на глобальных технологических рынках, в частности IT, металлургии, прикладной биологии, биотехнологий и других», — подытожил заместитель проректора.

Составители рейтинга оценили изобретательскую активность 50 вузов из 26 субъектов Российской Федерации, в шорт-лист из 15 позиций также вошёл Новосибирский госуниверситет.

Напомним, 17 октября ведущий вуз Красноярска вошёл в топ-200 научно-технических университетов мира.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 октября, 15:01 • статья

Нам просто нельзя опоздать ещё раз

Чем занимается Роспатент и благодаря каким заявкам Сибирский федеральный округ занимает четвёртое место по индексу инновационного развития в России.
 31 августа, 10:08 • статья

Не рейтинг, а диагноз

В рамках проекта «Городской конструктор» рассказываем, как и что можно оценить в 1 112 городах России: какой из них — сказка, а какой — мечта.
 9 августа, 09:29 • репортаж

Родина пломбира

За что жители холодной России любят мороженое и сколько пломбира получится из 500 килограммов коровьего молока.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    