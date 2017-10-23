 

Новосибирский суд признал незаконным бездействие мэрии в борьбе с терроризмом

 23 октября, 17:30
подходящие темы
Новосибирский суд признал незаконным бездействие мэрии в борьбе с терроризмом
Фото с сайта pixabay.com

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокурора города о признании незаконным бездействия мэрии — власти города не приняли программы по профилактике терроризма и экстремизма, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по исполнению мэрией закона о профилактике экстремизма и терроризма.

«В ходе проведённого мониторинга поступивших в прокуратуру города правовых актов установлено, что мэрией города не утверждались целевые программы, направленные на реализацию полномочий органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений», — сказано в сообщении.

Согласно федеральному законодательству «О противодействии терроризму», мэрия должна принимать программы по противодействию экстремизму и терроризму, а также по «минимизации и ликвидации последствий» их проявлений. Вопреки закону мэрия города не разработала и не утвердила такую программу.

Суд обязал властей города разработать правовой акт «об участии в профилактике терроризма и экстремизма».

Напомним, что в октябре сотрудники полиции в Новосибирске задержали местного жителя, который сообщил о «бомбе» возле торгового центра «Крестьянская слобода» в Заельцовском районе, чтобы отомстить охраннику.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
присоединяйтесь!
    