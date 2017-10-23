Новосибирский суд признал незаконным бездействие мэрии в борьбе с терроризмом

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования прокурора города о признании незаконным бездействия мэрии — власти города не приняли программы по профилактике терроризма и экстремизма, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку по исполнению мэрией закона о профилактике экстремизма и терроризма.

«В ходе проведённого мониторинга поступивших в прокуратуру города правовых актов установлено, что мэрией города не утверждались целевые программы, направленные на реализацию полномочий органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений», — сказано в сообщении.

Согласно федеральному законодательству «О противодействии терроризму», мэрия должна принимать программы по противодействию экстремизму и терроризму, а также по «минимизации и ликвидации последствий» их проявлений. Вопреки закону мэрия города не разработала и не утвердила такую программу.

Суд обязал властей города разработать правовой акт «об участии в профилактике терроризма и экстремизма».

Напомним, что в октябре сотрудники полиции в Новосибирске задержали местного жителя, который сообщил о «бомбе» возле торгового центра «Крестьянская слобода» в Заельцовском районе, чтобы отомстить охраннику.