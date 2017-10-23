Пикет против «произвола дорожников» прошёл в Новосибирске

Работники придорожного комплекса «Белобородово» вышли на пикет в центре Новосибирска против необоснованных действий дорожных служб, которые поставили под угрозу закрытия деревнеобразующее предприятие — без работы могут остаться 50 человек, рассказал корреспонденту Сиб.фм 23 октября директор комплекса Вениамин Волков.

23 октября в 11:00 на площади Свердлова возле здания областного правительства около 20 человек вышли с плакатами на пикет. Они заявили о проблеме закрытия крупнейшего в Новосибирской области придорожного комплекса «Белобородово», который расположен на федеральной трассе М-51 «Байкал» в Коченёвском районе вблизи деревни Белобородово.

«Мы выступаем против произвола дорожников, — сказал Вениамин Волков. — Дорожники делают всё, чтобы нам усложнить жизнь. Придорожный комплекс находится под угрозой закрытия из-за транспортной развязки, которую переносили для того, чтобы комплекс мог функционировать. Но перенесли так, что к нему невозможно подъехать. Мы писали во многие инстанции, но получали отписки».

По словам Волкова, в результате закрытия придорожного комплекса более 50 человек могут лишиться работы и средств к существованию, поскольку придорожный комплекс является деревнеобразующим предприятием. Сотрудники «Белобородова» воспитывают 33 детей. Семь работниц являются одинокими матерями.

«Они (дорожные службы — прим. Сиб.фм) говорят, что закрывать нас не собираются, — пояснил Волков. — Но при этом на въезде на нашу территорию поставили блоки, установили знаки, что грузовым машинам нельзя заезжать. А у нас дальнобойщики — это основной клиент. У них (дорожников — прим. Сиб.фм) типа стройка, реконструкция дороги ведётся. И эти блоки только на нашем перекрёстке стоят. Видно, что специально это делают. А недавно к нам поступила информация, что через неделю единственный въезд к нам перекопают. У нас и так поток упал — закрылись автомагазин и шиномонтаж. Кое-как выживаем».

Придорожный комплекс «Белобородово» площадью 2,5 тысячи квадратных метров включает в себя шиномонтаж, автомагазин, гостиницу, кафе, продуктовый магазин, санблок и баню. Стоянка площадью шесть гектаров вмещает 200-250 грузовых машин.

«Правительство ежегодно говорит о том, что надо строить придорожные сервисы. Из года в год продолжаются обсуждения, что надо искать инвесторов. А их тяжело привлечь, потому что бизнес тяжело окупаемый, но требует больших вложений. И в этой ситуации слаженно работающий придорожный комплекс поставили под угрозу закрытия», — заключил Вениамин Волков.

Напомним, 16 октября дольщики домов по улице Тульской, не получившие квартиры, устроили пикет, на котором попросили врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о личном приёме.