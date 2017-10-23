Погибший на батутах в торговом центре Красноярска работал депутатом от «Единой России»

Стала известна личность мужчины, погибшего во время прыжка на батутной арене в ТРЦ «Планета» — им оказался 54-летний депутат Туруханского района Красноярского края Сергей Попович, подтвердили корреспонденту Сиб.фм в Туруханском районном совете депутатов 23 октября.

Несчастный случай с Сергеем Поповичем произошёл 21 октября в батутном центре «Мегалэнд», расположенном в ТРЦ «Планета», куда он пришёл с женой и сыном.

По информации следственного комитета, выполняя акробатический элемент, мужчина сломал позвоночник. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Корреспондент Сиб.фм связался с приёмной совета депутатов Туруханского района, где подтвердили личность погибшего.

По данным из открытых источников, Сергей Попович являлся учредителем и гендиректором трёх компаний в Туруханском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. В сентябре 2015 года его избрали депутатом Туруханского райсовета от партии «Единая Россия». Попович входил в состав комитетов по содействию предпринимательству, бюджету, образованию, молодёжной политике, культуре и спорту.

Напомним, в июле 2015 года иркутский депутат от «Единой России» подала в отставку после ДТП с участием её дочери.