 

Погибший на батутах в торговом центре Красноярска работал депутатом от «Единой России»

 23 октября, 16:31
подходящие темы
Погибший на батутах в торговом центре Красноярска работал депутатом от «Единой России»
Фото с сайта newvz.ru

Стала известна личность мужчины, погибшего во время прыжка на батутной арене в ТРЦ «Планета» — им оказался 54-летний депутат Туруханского района Красноярского края Сергей Попович, подтвердили корреспонденту Сиб.фм в Туруханском районном совете депутатов 23 октября.

Несчастный случай с Сергеем Поповичем произошёл 21 октября в батутном центре «Мегалэнд», расположенном в ТРЦ «Планета», куда он пришёл с женой и сыном.

По информации следственного комитета, выполняя акробатический элемент, мужчина сломал позвоночник. Травма оказалась несовместимой с жизнью.

Корреспондент Сиб.фм связался с приёмной совета депутатов Туруханского района, где подтвердили личность погибшего.

По данным из открытых источников, Сергей Попович являлся учредителем и гендиректором трёх компаний в Туруханском и Северо-Енисейском районах Красноярского края. В сентябре 2015 года его избрали депутатом Туруханского райсовета от партии «Единая Россия». Попович входил в состав комитетов по содействию предпринимательству, бюджету, образованию, молодёжной политике, культуре и спорту.

Напомним, в июле 2015 года иркутский депутат от «Единой России» подала в отставку после ДТП с участием её дочери.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 октября, 16:35 • тест

Тест: будущие губернаторы или белые ходоки?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, чем назначенные временно исполняющими обязанности губернаторов в 11 субъектов РФ похожи на персонажей «Игры престолов».
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.
самое популярное
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 16 октября, 13:03 • новость

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 11 октября, 17:33 • новость

Компания «Магнит» решила выкупить новосибирскую сеть магазинов «Холидей»

Федеральная компания «Магнит» приобретёт сибирскую крупнейшую торговую сеть — группу компаний «Холидей».
присоединяйтесь!
    