 

Премия «Серебряный лучник» объявила приём заявок на лучшие PR-проекты в Сибири

 23 октября, 18:22
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Премия «Серебряный лучник» объявила приём заявок на лучшие PR-проекты в Сибири
Фото предоставлено пресс-службой премии

Эксперты определят лучшие проекты на региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник — Сибирь»; победители будут объявлены в январе 2018 года, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы организаторов.

Чтобы претендовать на награду, нужно подать заявку на сайте премии, её примут с 23 октября до 21 декабря. Победители будут выбраны в семи номинациях: «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий». А также в специальной категории — «Мастер».

Обладатель гран-при «Серебряного Лучника — Сибирь» гарантировано попадёт в шорт-лист всероссийской премии. Национальная премия «Серебряный лучник» впервые прошла в 1998 году. В Сибири конкурс проводится с 2010 года. За это время в нём приняли участие более 500 проектов, из них восемь из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на российском уровне.

Первым из них высшую награду в Москве получил Тотальный диктант — проект представила инициативная группа студентов, выпускников и преподавателей гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

Напомним, что в январе в Новосибирске подвели итоги VII региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Сибирь», в которой победили три проекта из Красноярска, а «маркетолог-арестант» Дмитрий Петров удостоился звания «Мастер» коммуникаций.

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