Процедура банкротства стартовала на трёх крупнейших хлебозаводах Красноярска

Арбитражный суд Красноярского края ввёл процедуру наблюдения на предприятии «Красноярский хлеб», объединяющем сразу три крупнейших хлебозавода Красноярска, причиной стали долги компании, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из материалов суда.

С иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в суд обратилась Федеральная налоговая служба, которой предприятие недоплатило 128 млн рублей в виде налогов. 20 октября арбитраж удовлетворил иск, ввёл процедуру наблюдения и назначил внешнего управляющего в компании.

Производитель хлеба по решению суда обязан созвать и провести собрание кредиторов для решения вопросов, предусмотренных законом о банкротстве, представить суду отчёт о своей деятельности, анализ финансового состояния и предложения о возможном оздоровлении предприятия.

Стоит отметить, что ещё в феврале на бывшего генерального директора «Красноярского хлеба» было заведено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере — более 31 млн рублей.

Напомним, в апреле владельцы остановленного Красноярского комбайнового завода договорились о передаче своим кредиторами земли, на которой расположено предприятие, — в счёт погашения долга.