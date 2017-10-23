Процедура банкротства стартовала на трёх крупнейших хлебозаводах Красноярска
23 октября, 16:14
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Арбитражный суд Красноярского края ввёл процедуру наблюдения на предприятии «Красноярский хлеб», объединяющем сразу три крупнейших хлебозавода Красноярска, причиной стали долги компании, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из материалов суда.
С иском о признании «Красноярского хлеба» банкротом в суд обратилась Федеральная налоговая служба, которой предприятие недоплатило 128 млн рублей в виде налогов. 20 октября арбитраж удовлетворил иск, ввёл процедуру наблюдения и назначил внешнего управляющего в компании.
Производитель хлеба по решению суда обязан созвать и провести собрание кредиторов для решения вопросов, предусмотренных законом о банкротстве, представить суду отчёт о своей деятельности, анализ финансового состояния и предложения о возможном оздоровлении предприятия.
Стоит отметить, что ещё в феврале на бывшего генерального директора «Красноярского хлеба» было заведено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере — более 31 млн рублей.
Напомним, в апреле владельцы остановленного Красноярского комбайнового завода договорились о передаче своим кредиторами земли, на которой расположено предприятие, — в счёт погашения долга.