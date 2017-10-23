Сибирские снежные барсы останутся в свой праздник без подарков

Специалисты WWF объяснили, почему они в Международный день снежного барса не станут преподносить хищникам съедобные подарки в местах их частого пребывания, об этом рассказала корреспонденту Сиб.фм 23 октября пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Татьяна Иваницкая.

Международный день снежного барса был учреждён 23 октября, так как именно в этот день в 2013 году в Бишкеке прошёл Международный форум по сохранению снежного барса, где представители 12 стран в ареале ирбиса (Россия, Непал, Афганистан, Индия, Казахстан, Бутан, Китай, Монголия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан) впервые собрались вместе, чтобы объединить усилия по защите редкого хищника.

Фото предоставлено Татьяной Иваницкой

В России снежный барс обитает только в горах Южной Сибири. В наиболее частых местах появления хищника установлены фотоловушки. По словам Татьяны Иваницкой, последний раз снежный барс попал в объектив камер три дня назад в Бурятии. В честь праздника специалисты WWF могли бы оставить для хищника возле фотоловушек съедобный подарок, но они этого делать никогда не будут.

«Угостить ирбиса в честь праздника — нереально, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Татьяна Иваницкая. — Там, где ставятся фотоловушки, он наведывается не так часто. Периодичность может быть от месяца до полугода. Тем более для него это может быть не очень полезно. На ту пищу, которой ему не хватает, он охотится и без нас. Подкормку диким кошкам никто никогда не делал. Скорее можно организовать подкормку умирающим копытным животным. Для хищника главное, чтобы пищи в дикой природе было достаточно.

Самих барсов мы поздравляем так, что привлекаем внимание к проблеме их сохранения. Чтобы люди не покупали себе шкуры и ковры на пол из ирбиса.

К сожалению, до сих пор это имеет место быть. В Барнауле не так давно задержали двух перекупщиков. Это был первый случай — ловят обычно браконьеров, но не перекупщиков».

По данным WWF, результаты первых полномасштабных учётов численности ирбиса в 2017 году показали, что в России обитает не более 70 особей снежного барса, присутствие 50 из них подтверждено данными с фотоловушек.

«В России самой большой угрозой ирбису остаётся браконьерство. Сегодня целенаправленно добыть ирбиса тяжело. Но снежный барс случайно попадает в проволочные петли, расставленные браконьерами на другие виды животных — от волка до кабарги», — отметил старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Ирбис в Новосибирском зоопарке. Фото Алёны Мартыновой

В Сибири день ирбиса отметили во многих городах. В Красноярске прошла акция WWF в парке флоры и фауны «Роев ручей», где живёт снежный барс по кличке Драгон. В Республике Алтай в этот день WWF и Сайлюгемский национальный парк провели анкетирование местных жителей в Кош-Агачском районе — самом «ирбисином» районе республики. Тем временем жители Горно-Алтайска приняли участие в фотосессии с плюшевым ирбисом, автолюбители получили наклейки на автомобили с призывом остановить браконьерство на снежного барса.

Фото предоставлено Татьяной Иваницкой

Заповедник «Катунский», детские Клубы друзей Катунского заповедника и WWF провели праздник на центральной площади села Усть-Кокс. В Республике Тыве по инициативе заповедника «Убсунурская котловина» прошёл экологический арт-фестиваль «Ирбис». Фотографы-любители, мастера-камнерезы, художники и скульпторы создавали работы, посвящённые проблемам сохранения редкого хищника.

26 октября в селе Кырен Республики Бурятии по инициативе WWF и Тункинского национального парка впервые пройдёт районный фестиваль «Земля снежного барса».

Напомним, в начале октября в горах Бурятии появились камеры с MMS-оповещением для слежения за снежным барсом.