Сибирские социальные проекты отметили в полуфинале конкурса «Навстречу переменам»

Исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» Евгения Телицына рассказала, как поддержать детские проекты, передаёт 23 октября корреспондент Сиб.фм по итогам встречи.

Фонд с 2012 года ищет инновационные идеи, которые могут изменить жизни российских детей, а также сирот и людей с ограниченными возможностями до 23 лет в лучшую сторону. Для этого он ежегодно проводит конкурс проектов среди социальных предпринимателей России.

По словам Телициной, любимых тем у фонда нет — это могут быть любые проекты, направленные на проблемы детей. Подать заявку может любой человек старше 18 лет. Критериев, по которым отбираются проекты, три: выявленная проблема, предложенное решение и потенциал заявителя (компетенции, мотивация, насколько готов учиться и развиваться и так далее).

Проекты проходят пять стадий отбора, победители получают от фонда грант на сумму 1,2 млн рублей, а также информационную и другую поддержку. Деньги на грант выделяют как спонсоры (основной партнёр фонда — Tele2, а также Viasat, СTС Медиа, газета Metro), так и обычные люди, жертвующие деньги с помощью любого способа, указанного на сайте фонда. Также можно стать волонтёром и помочь делом.

Кроме того, абоненты Tele2 могут поддержать деятельность фонда и социальных предпринимателей, которые стараются изменить жизнь детей и подростков к лучшему. Каждый желающий может подключить благотворительный сервис Tele2 через USSD-команду: клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счёта абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#. Сервис доступен только частным клиентам оператора.

В 2017 году было подано 423 заявки, 60 из них — из Сибири. Как объяснила Телицына, заявок из Сибири в этом году не так много из-за того, что в прошлые годы сотрудники фонда активно общались с сибирскими социальными предпринимателями, поэтому в 2017 году решили сконцентрироваться на других регионах.

Всего в полуфинал вышли четыре сибирских социальных предпринимателя — Майя Муравьёва из Кемерова, Ульяна Акифьева и Ирина Зимницкая из Омска, а также житель Алтайского края Игорь Котенев. Жители Новосибирска получили два гранта в начале 2016 года — Евгений Зейналов с проектом музея интерактивных экспонатов, а также Наталья и Вероника Винокуровы с образовательным проектом «Пункт Б». Часть полуфиналистов посещают обучающие семинары в Новосибирске, так как не всем удобно ехать в Москву (не только жителям Сибири, но и Дальнего Востока, Урала).

Большинство участников конкурса — женщины, мужчин-конкурсантов в 2017 году порядка 10 % . Телицина видит этому обстоятельству две причины.

«Если этот человек встретился с проблемой сам, лично, то это чаще всего мама. Та, кого это трогает больше, чем папу, — объяснила исполнительный директор фонда.— Она больше проводит с ребёнком времени, ей приходится ходить во все эти „прекрасные“ больницы и прочие места, которые её сводят с ума. И она хочет поменять эту ситуацию. Это раз. Два — всё-таки содержать семью за счёт социально-предпринимательского проекта, наверное, нельзя, а если и можно, то через много лет».

Коммерчески успешными являются два проекта — центр по трудоустройству «Работа-i» и детский книжный автобус «Бампер».

В отличие от гендерного, возрастное распределение конкурсантов более равномерно: между 25 и 55 годами. Хотя минимальный возраст участия — 18 лет, студенты если и подают заявку, то в конкурсе не задерживаются. Самому младшему конкурсанту 24 года, а самые старшие — семейная пара, оба старше 60 лет.

Телицына отметила, что некоторые очень важные темы почему-то до сих пор не затрагиваются или затрагиваются мало. За все годы был только один проект по детскому насилию, который при этом не прошёл в финал из-за недостаточных потенциала и мотивации заявителя. Про сексуальное воспитание не было ни одной заявки до 2017 года, в котором появились сразу три и все вышли в полуфинал. Также мало проектов для талантливых детей, которым часто нелегко даются отношения со сверстниками. Есть только проекты, посвящённые буллингу в целом.

Напомним, в августе Tele2 открыла 4G-кинотеатр в Центральном парке Новосибирска. Желающие могли бесплатно посмотреть фильмы на большом экране в крытом зале на 50 человек.