Следком Хакасии заподозрил депутата республиканского парламента в махинациях с жильём для сирот

В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества с 15 квартирами для детей-сирот, в преступлении подозреваются один из депутатов верховного совета республики, а также бывший чиновник администрации Усть-Абаканского района, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения следкома Хакасии.

По данным информагентства «Хакасия», речь идёт о единороссе Владимире Нырцеве и бывшем руководителе управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района Владимире Обижаеве. Первый из них задержан на трое суток, решается вопрос о выборе в отношении него и второго подозреваемого меры пресечения.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год депутат и чиновник расхищали бюджетные средства, выделенные для покупки жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Подозреваемые организовали закупку по завышенной стоимости 15 квартир, фактически принадлежавших одному из них.

Ущерб, нанесённый бюджету республики, оценивается более чем в 7 млн рублей. Похищенными деньгами организаторы мошеннической схемы распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело в отношении депутата и бывшего чиновника возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается, по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски.

Напомним, в августе следком Хакасии возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мэра города Черногорска Василия Белоногова, подозреваемого в организации незаконного бесплатного ремонта на автомоечном комплексе, возведённом на земельном участке его супруги.