Таможенники задержали в Забайкальском крае 680 iPhone

В Забайкальском крае сотрудники таможенного управления не пропустили 680 телефонов марки iPhone 5S и 6S, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы Сибирского таможенного управления.

На автомобильном пропускном пункте «Забайкальск» был задержан пассажир автобуса. В его багаже нашли незадекларированные телефоны. Сотрудники ведомства изъяли их и отправили на товароведческую экспертизу.

Стоимость изъятых iPhone может составить более 10 млн рублей. Согласно данным ведомства, телефоны предназначались для продажи на территории Сибирского федерального округа, в том числе в Новосибирской области. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в октябре 2016 года управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области проверило цены на iPhone 7 в торговых сетях города.