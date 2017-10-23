 

Томские исследователи научились стимулировать рост костей с помощью электроимпульса

 23 октября, 17:33
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Томские исследователи научились стимулировать рост костей с помощью электроимпульса
Фото с сайта globallookpress.com

Группа учёных из Томского политехнического университета (ТПУ) сумела получить пьезоэлектрические биокомпозиты, которые активизируют рост костной ткани и могут использоваться для регенеративной медицины, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения ТАСС.

Специалисты создали каркасы из пьезоэлектрического полимера, добавив к нему минеральные наночастицы. Оказалось, что такие композитные конструкции хорошо приживаются в организме живых существ и могут за счёт пьезоэффекта преобразовывать энергию сжатия-растяжения в электроимпульсы, способствующие восстановлению костей.

«Электрические заряды, возникающие при механической деформации или давлении на пьезоэлектрик, активизируют клетки живой ткани, побуждая их расти и делиться. Поэтому полимеры с таким свойством очень перспективны для регенеративной медицины», — рассказал о сути открытия начальник центра технологий ТПУ Роман Сурменев.

Полимерные каркасы, которые выступают основой для формирования новой костной ткани, созданы из биоразлагаемого материала — когда кость уже сформирована, материал каркаса распадается на простые вещества и выводится из организма.

Обычно для таких целей используется поликапролактон, однако томские учёные использовали другой полимер из группы полиоксиалканоатов, который обладает пьезоэлектрическими свойствами, как и природная кость. К этому материалу были добавлены наночастицы гидроксиапатита — синтетического вещества, применяемого в ортопедии и стоматологии.

При эксперименте со стволовыми клетками на биокомпозитных каркасах учёные зафиксировали в полтора раза больше живых клеток, чем на других образцах. Причиной этого стало то, что выбранный томскими исследователями полимер позволяет получить увеличенную площадь каркаса, улучшает её смачиваемость и сам по себе обогащён кальцием, фосфором и кремнием, необходимыми для роста клеток.

Выживаемость клеток на полимере с биочастицами по истечению суток превысила 95 %. Это на 15 % выше, чем на других образцах.

Напомним, в августе томские хирурги заменили лицевую кость девушке, перенёсшей онкологическое заболевание, — ей установили протез из нанокерамики.

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