Томские учёные помогут спортсменам на инвалидных колясках улучшить тренировки

Сотрудники кафедры спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины и команда по бочче Томской области будут изучать особенности работы мышц руки, задействованной у спортсменов в момент броска, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Полученные данные учёные планируют применить для разработки новой методики тренировочного процесса. Они предположили, что регулярные тренировки способны положительно влиять на руку, которая не действует. Если гипотеза верна, значит, возможно подобрать цикл упражнений, который поможет активизировать её функции. Это имеет значение как для спортсменов, так и для реабилитации детей с детским церебральным параличом. Для них бочче — единственный доступный вид спорта.

«У спортсменов, с которыми нам предстоит работать, действующими являются только руки, либо одна из них, — рассказала доцент кафедры Анастасия Кабачкова. — Несмотря на это, люди имеют достаточно высокий уровень физической активности. В ходе лабораторных исследований мы будем отслеживать механизм работы и кровообращение мышц действующей руки в момент броска и сравнивать их с процессами, которые происходят в неработающей конечности».

Учёные будут отслеживать физические показатели спортсменов во время тренировок. Также их интересует возможность развития когнитивных функций спортсменов, потому что бочче — это игра, исход которой во многом зависит от умения решать логические задачи. Исследователи будут подбирать для участников испытаний умственную нагрузку и анализировать, как изменяется их статус.

Согласно информации на сайте паралимпийского комитета России, бочче — спортивная игра с мячом, «близкая к боулингу, петанку и боулзу». Она является активно развивающимся видом спорта для игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Регулярные занятия бочче развивают ловкость, точность, выносливость, координацию движений, а также помогают тактически мыслить. Первый чемпионат по по этому виду спорта прошёл в России в 2009 году.

Напомним, что в сентябре девушки на колясках танцевали на международном конкурсе красоты в Новосибирске.