Уволенные сибирские губернаторы вместе с бывшими коллегами соберутся у Владимира Путина

Президент России Владимир Путин намерен собрать всех бывших губернаторов, уволенных с конца сентября, и высказать им слова уважения, среди приглашённых будут и бывшие руководители таких сибирских регионов, как Новосибирская и Омская области, а также Красноярский край, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения телеканала «Дождь».

Встреча с отставниками произойдёт предположительно 31 октября, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Неназванный собеседник «Дождя», занятый подготовкой мероприятия, рассказал, что глава государства выразит 11 бывшим губернаторам уважение и заверит в том, что их опыт будет востребован в будущем.

Стоит отметить, что несколько бывших губернаторов уже получили новые должности. Так, например, бывший глава Самарской области Николай Меркушкин, до этого возглавлявший Мордовию, стал спецпредставителем президента по взаимодействию со всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Бывший глава Дагестана Рамзан Абдулатипов после отставки стал спецпредставителем президента по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона. Наиболее ответственный пост получил глава Псковской области Андрей Турчак, назначенный секретарём генсовета партии «Единая Россия».

Напомним, в начале октября в Сочи состоялся тренинг для участников кадрового резерва президента, в нём приняли участие нынешний врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и врио губернатора Омской области Александр Бурков, которым пришлось прыгать в воду с семиметровой скалы.