 

Житель Красноярского края получил 18 лет за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы

 23 октября, 18:45
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Житель Красноярского края получил 18 лет за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы
Фото с сайта globallookpress.com

Суд приговорил жителя Нижнеингашского района Красноярского края к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство пятилетней приёмной дочери, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

2 августа 2016 молодые супруги из Нижнеингашского района, имеющие двоих малолетних детей, взяли на воспитание пятилетнюю девочку.

«Через месяц пребывания в приёмной семье, отец, находясь в помещении летней кухни, расположенной во дворе дома, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния. После этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своём доме, действуя с особой жестокостью, нанёс потерпевшей более 50 ударов по голове и телу, от которых она умерла», — описывает произошедшее пресс-служба.

Прёмному отцу предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые с особой жестокостью»), пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью»). Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Кризисный психолог, директор образовательного центра «Сфера» Виктор Новиков объяснил корреспонденту Сиб.фм причины такой жестокости с точки зрения психологии.

«С одной стороны, это склонность к садизму, — отметил Новиков. — С другой — такие преступления совершают люди с глубокими личностными нарушениями психического плана, причём под воздействием каких-то внешних факторов.

Часто убийцы и маньяки — это в социальной жизни очень неуверенные в себе люди, которые направляют свою агрессию на более слабый объект.

Это говорит о личностной незрелости и неспособности переносить стресс и напряжение. Есть ещё одна причина — психиатрические нарушения, например, на фоне алкоголизации или наркотической зависимости. Но надо понимать, что алкоголизм — всего лишь следствие. Базовая его причина — это инфантильность и эмоциональная незрелость. Всё это подкрепляет психическую дисфункцию человека. Как правило, у таких людей обнаруживаются и органические поражения мозга, и клинические проявления, и психозы».

Напомним, в конце августа красноярские следователи составили фоторобот насильника восьмилетней девочки и объявили его в розыск.

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