 

Житель Томска построил реплику ботика Петра I для экспедиции в Заполярье

 23 октября, 15:38
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Житель Томска построил реплику ботика Петра I для экспедиции в Заполярье
Фото с сайта planeta.ru

Более 10 лет понадобилось жителю Томска Александру Бойцову, чтобы построить точную реплику шлюпки Петра I — ботика «Святой Николай», известного как «дедушка русского флота», на этом судне сибиряк намерен совершить плавание к Ямалу тем путём, которым поморы плавали в XV веке, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября из сообщения на сайте Planeta.ru.

Строительство ботика завершилось ещё в 2016 году, однако ещё год ушёл на создание аутентичной оснастки для него — пошив парусов, создание такелажа. В августе 2017 года парусно-гребное судно успешно прошло испытания на воде. В данный момент 56-летний инициатор проекта Александр Бойцов занят устранением выявленных недочётов ботика и подбором команды для экспедиции к Ямалу и реке Печоре.

Старт плавания намечен на июнь 2018 года. Маршрут экспедиции пройдёт по мангазейскому морскому ходу, которым поморы в XV веке проникали в Сибирь и вывозили пушнину и мамонтовую кость. На первом этапе плавания Бойцов с тремя-четырьмя членами команды намерен по Томи и Оби достичь Обской губы в Карском море, затем добраться до восточного побережья Ямала и там по суше волоком протащить ботик вдоль 70-й параллели до посёлка Се-Яха. Полная протяжённость маршрута от Томска до Ямальского Волока составит более трёх тысяч километров.

В последующие навигации путешественник планирует также на ботике побывать на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, где располагался построенный в 1600 году заполярный город Мангазея, а ещё через год проплыть на ботике до реки Печоры, где некогда стоял исчезнувший ныне город Пустозёрск.

В ходе трёх экспедиций будут определены точные места волоков, по которым в старину русские путешественники переволакивали суда, сокращая путь в Сибирь. Кроме того, команда Бойцова смоделирует по историческим описаниям сам процесс волочения судна с помощью ворота. Собранные в путешествии материалы помогут исследовать историю освоения севера Сибири и войдут в основу документального фильма и фотовыставок.

По словам Александра Бойцова, для организации экспедиции ему не хватает 330 тысяч рублей — они нужны для дополнительного обустройства лодки и жизни на борту в течение длительного времени. О том, как поддержать томскую экспедицию, можно узнать на сайте проекта.

Напомним, в конце августа один из новосибирских баров устроил на Обском море заплыв на плоту их пивных кег.

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