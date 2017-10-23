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 23 октября, 14:40
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Жительница Омска стреляла из лука ногами в эфире Первого канала
Стоп-кадр телешоу «Я могу!»

Жительница Омска Анна Белыш обновила свой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, в эфире программы «Я могу!» на Первом канале, узнал корреспондент Сиб.фм 23 октября, посмотрев эфир телепередачи.

20-летняя девушка должна была за три минуты попасть в мишень не менее шести раз, чтобы побить свой предыдущий рекорд — пять попаданий.

Один выстрел она сделала с завязанными глазами по просьбе ведущего Леонида Якубовича. Спорстменка попала семь раз. Девушка получила сертификат от редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и 50 тысяч рублей. Она рассказала, что в детстве занималась спортивной акробатикой. А когда ей было 12 лет, она начала занятия в цирке.

«Так как я очень люблю стрелять из лука, люблю холодное оружие, то решила совместить это с эквилибром. На проекте я хочу показать на что способна хрупкая девушка с оружием», — рассказала Анна Белыш.

Напомним, что в августе красноярский журналист дважды снялся в роли ведущего «Пусть говорят» на Первом канале.

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