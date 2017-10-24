 

300 тысяч рублей штрафа за пять баранов заплатит бывший начальник колонии в Тыве

 24 октября, 12:03
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300 тысяч рублей штрафа за пять баранов заплатит бывший начальник колонии в Тыве
фото с сайта gotowall.com

Суд столицы Республики Тывы Кызыла оштрафовал бывшего начальника колонии-поселения № 3 за взятку из пяти баранов, штраф в 24 раза превысил стоимость животных, узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Тывы.

Бывшего начальника колонии-поселения № 3 УФСИН по Республики Тыве осудили за взятку баранами. Согласно материалам дела, осуждённый Арун Хертек передал начальнику пять баранов стоимостью 12,5 тысячи рублей.

Взятка была получена за предоставление длительного выезда в Монгун-Тайгинский район, как установили в ФСБ. Бывший сотрудник ГУФСИН был осуждён по части 1 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Судья участка № 3 города Кызыла назначил экс-начальнику колонии 300 тысяч рублей штрафа и дополнительно запретил занимать руководящие должности на госслужбе сроком на два года.

Напомним, что в октябре суд наказал депутата из Новосибирской области, который оставил тракторы без запчастей.

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