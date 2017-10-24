 

Балет «Лебединое озеро» покажут в томской филармонии в полночь

 24 октября, 12:27
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Балет «Лебединое озеро» покажут в томской филармонии в полночь
Фото с сайта philharmonic.tomsk.ru

Томская филармония откроет «Ночь искусств — 2017» балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро», узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте филармонии.

В полночь 4 ноября в рамках «Ночи искусств — 2017» томские зрители смогут увидеть балет «Лебединое озеро» в исполнении труппы Классического Русского балета.

На сцене Томской областной государственной филармонии будет представлена хореография Мариуса Петипа в современной редакции Хасана Усманова, художественного руководителя Классического Русского балета.

«Действо состоится ровно в полночь, — сообщили в пресс-службе учреждения. — Необычное время продиктовано и названием культурно-образовательной акции, в которую поддерживает филармония. В этом году акция имеет девиз „Искусство объединяет“ и рассчитана на участие молодых».

Как сообщает информагентство ТВ2, в день показа четыре группы симфонического оркестра — струнная, деревянно-духовая, медно-духовая и ударная — будут играть в фойе Большого концертного зала популярную классику. Кроме того, посетители филармонии смогут поучаствовать в мастер-классе игры на литаврах или ксилофоне, а также попробовать свои силы на месте дирижёра.

Знаменитому балету Чайковского в 2017 году исполняется 140 лет с момента первого показа, впервые он был поставлен в 1877 году.

Напомним, в декабре актёры театра «Сатирикон» выступят в Новосибирске.

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