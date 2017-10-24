Депутаты красноярского горсовета выбрали городу нового мэра

Новым мэром Красноярска в результате тайного голосования депутатов горсовета избран министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, узнал корреспондент Сиб.фм 24 октября из видеорепортажа, который вела в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook депутат краевого законодательного собрания Елена Пензина.

Процедура избрания красноярского мэра впервые в истории города прошла без всенародных выборов: кандидатов на этот пост сначала отсеяла специальная комиссия из состава чиновников и депутатов, затем должно было состояться голосование горсовета по кандидатурам, набравшим больше всего баллов. Из четырёх кандидатов, выбранных комиссией, сначала выбыл действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, взявший самоотвод.

24 октября на заседании горсовета о самоотводе заявил ещё один кандидат — глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов. Последний соперник Ерёмина депутат горсовета Владимир Егоров призвал коллег голосовать за оппонента. По итогам тайного голосования Сергей Ерёмин набрал 23 голоса из 29. Для избрания хватило бы 19 голосов — то есть простого большинства от списочного состава совета (36 депутатов).

Напомним, о своём нежелании участвовать в выборах мэра Эдхам Акбулатов, возглавлявший Красноярск с 2012 года, заявил на конференции «Единой России».