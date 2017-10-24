 

Французы отметили спектакль «Три сестры» новосибирского «Красного факела»

 24 октября, 12:51
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Французы отметили спектакль «Три сестры» новосибирского «Красного факела»
Спектакль «Три сестры», фото Фрола Подлесного

Творческая группа театра «Красный факел» вернулась из большого турне по Франции, где состоялись показы спектакля «Три сестры», сообщил корреспондент Сиб.фм 24 октября со встречи в театре.

21 октября новосибирские артисты сыграли последний спектакль «Три сестры» в городе Тулоне и вернулись в Новосибирск. Главный режиссёр Тимофей Кулябин и артисты, занятые в спектакле, встретились с журналистами и рассказали о том, как их приняла французская публика.

«Очень умный зритель. Мне рассказывали, что зрители в антракте изучали язык жестов, после спектакля они аплодировали нам и показывали жестами „спасибо“ и, возможно, думали, что мы действительно глухонемые. На спектакль пришёл русский слабослышащий зритель в Париже и сказал нам „спасибо“ по-русски», — поделилась актриса Линда Ахметзянова.

Также актёры выступили в Валансе, Дуэ, Париже. Постановка была сыграна 18 раз. Спектакль «Три сестры» был показан на Осеннем фестивале в Париже в театре «Одеон» — билеты на десять показов были распроданы за месяц до гастролей.

«Мы не играли никогда так плотно. В Париже нам пришлось играть десять раз подряд с одним перерывом. Я очень переживал за актёров, особенно за девочек (актрис, которые исполняют главные роли — прим. Сиб.фм), потому что они действительно очень тратятся в этом спектакле и по-другому там нельзя», — рассказал режиссёр постановки Тимофей Кулябин.

Артисты «Красного факела» во Франции, фото предоставлено пресс-службой театра

«Я изучал западный опыт и там почти нигде нет сформированной труппы. Они собираются на один спектакль. У нас репертуарный театр. Когда ты приезжаешь, ты ощущаешь, что репертуарный театр — наше достояние. Собрать такую команду, которая работает в „Трёх сёстрах“, практически невозможно. Для них (французов — прим. Сиб.фм) непонятно, как можно репетировать спектакль два года. Этого не может ни один театр. В России это возможно», — сказал директор театра «Красный факел» Александр Кулябин.

Напомним, в августе 2016 года в новосибирском театре «Красный факел» провели перформанс, где зрители понаблюдали за работой над спектаклем Тимофея Кулябина «Процесс» по роману Франца Кафки.

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