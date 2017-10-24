Глава Кузбасса обвинил угольную компанию в «преступном» отношении к людям

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с многомиллионными долгами по зарплате сразу на трёх угольных шахтах региона, принадлежащих компании «Заречная», узнал корреспондент Сиб.фм 24 октября из сообщения областного правительства.

Угольная компания «Заречная» является градообразующим предприятием для города Полысаево. Общая численность работников трёх местных шахт, входящих в структуру «Заречной», составляет более 4 600 человек или 38 % от общей численности трудоспособного населения.

При этом на 20 октября 2017 года задолженность по заработной плате на шахтах составляет более 200 млн рублей, задержка по выплатам достигла двух месяцев. Долги «Заречной» перед бюджетом и внебюджетными фондами и вовсе составляют 2,8 млрд рублей и продолжают расти.

«Губернатор считает, что такая экономическая политика со стороны руководства компании безграмотна, а по отношению к людям преступна», — сообщила пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что не так давно в компанию пришли новые собственники, которые не идут на контакт с региональными властями и «постоянно нарушают принятые на себя финансовые обязательства». Ранее администрация Кузбасса уже направляла письма с описанием ситуации в правительство РФ, обращалась в областные структуры ФСБ, прокуратуры, МВД и СКР.

Напомним, 20 октября в Новосибирске десять работников стройки забрались на кран из-за невыплаты зарплаты.