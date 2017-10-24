 

Иркутский морг заявил в полицию о краже тела

 24 октября, 17:21
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Иркутский морг заявил в полицию о краже тела
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Иркутска разбираются в обстоятельствах исчезновения тела из морга — работники учреждения заявили, что труп был похищен неизвестными, узнал корреспондент Сиб.фм 24 октября из сообщения регионального следкома.

Пропажа тела покойного 59-летнего мужчины была обнаружена после того, как 20 октября в морг обратились родственники покойного, собиравшиеся провести обряд похорон. Сотрудник учреждения на их запрос был вынужден констатировать, что тело умершего мужчины отсутствует в комнате для выдачи.

В этот же день заведующая отделом экспертизы иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обратилась в полицию с заявлением о краже тела. Вскоре следователи установили, что мужчина по ошибке был захоронен под другими учётными данными.

«Следствию предстоит установить причастность сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудников ритуальной службы, которые забирали тело из морга, к произошедшей путанице в выдаче тел умерших мужчин. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил следком.

По какой статье КоАП или Уголовного кодекса могут быть квалифицированы действия виновных лиц, не уточняется.

Напомним, в сентябре жительница Иркутска заявила в СМИ, что похоронила чужую женщину вместо своей матери из-за того, что кто-то перепутал тела покойных.

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