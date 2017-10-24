 

Киоск с хот-догами сгорел в новосибирском Академгородке

 24 октября, 12:40
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Киоск с хот-догами сгорел в новосибирском Академгородке
Фото с сайта central.mchs.ru

В новосибирском Академгородке случился пожар — сгорел киоск с хот-догами, расположенный недалеко от остановки «Цветной проезд», сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 октября руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

24 октября в 7:53 пожарные выехали на тушение киоска, который находится на улице Жемчужной. По словам Винакова, они приехали на место за пять минут и в 8:09 ликвидировали открытое горение. Причина пожара на момент публикации неизвестна.

«По прибытии горела крыша и внутреннее помещение площадью восемь квадратных метров. Пожарные эвакуировали газовый баллон, который мог взорваться», — рассказал Павел Винаков.

В результате пожара никто не пострадал. Врачи скорой помощи осмотрели 22-летнего работника киоска, который получил ожоги на руке. От госпитализации он отказался.

Напомним, 13 октября в новосибирском Академгородке сгорела кофейня «Академия кофе» — в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.

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