Неизвестные подрисовали рога и свиное рыло Ленину на билборде в Новосибирске

Жители Новосибирска выложили в соцсети фотографии обезображенного Ленина, узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на вторник, 24 октября, на перекрёстке улиц Кирова и Никитина неизвестные разрисовали билборд, посвящённый 100-летию Октябрьской революции. Они нарисовали вождю революции свиное рыло и рога, а красноармейцев подписали как «воинство сатаны».

В комментариях подписчики сообщества предположили, что к поступку могли быть причастны «христианские активисты».

«Разумеется, мы негативно к этому относимся, — прокомментировал произошедшее корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь ОК КПРФ Василий Волнухин. — Это неправильно, когда разрисовывают баннеры, посвящённые такому историческому событию. Причём, как у нас баннеры со Сталиным в Новосибирске разрисовывали на День Победы, так сейчас разрисовывают и баннеры с Лениным».

По словам Волнухина, заказчиком печатной продукцией является не КПРФ, а муниципалитет.

Напомним, в августе вандалы разрисовали неприличными рисунками памятник Гагарину в Новосибирске.