Новосибирский директор школы-участницы «Сколково» объяснила причину ухода

Директор новосибирской школы № 83, более известной как «Умка», Светлана Гольцер написала заявление на увольнение по собственному желанию; она рассказала корреспонденту Сиб.фм 24 октября, что её вынудили это сделать.

Родители учеников собрали более 228 подписей в поддержку Светланы Гольцер. Они направят обращения в прокуратуру и мэрию города Новосибирска. По их мнению, департамент образования под руководством Рамиля Ахметгареева вынудил Светлану Гольцер уволиться.

«В ходе проверок были выявлены нарушения, которые могут быть устранены, являются типичными для любой структуры. Однако 23 октября 2017 года господин Ахметгареев поставил директора школы № 83 Гольцер перед выбором: увольнение по собственному желанию либо перевод дела в иную плоскость вплоть до уголовного преследования», — сказано в сообщении родителей.

Светлана Гольцер подтвердила корреспонденту Сиб.фм, что ей предложили написать заявление по собственному желанию, иначе её «уволили бы по статье». Исполняющим обязанности директора назначили завуча Елену Корниленко.

«Одной из обсуждаемых причин увольнения стала информация о плане реорганизации школы. Когда приехали чиновники с приказом о назначении и. о. директора, родители им задали вопрос об этих планах. В ответ было сказано, что таких планов нет и для решения этого необходимо решение педагогического коллектива», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Светлана Гольцер

По её словам, в начале 2017 года, «Умку» перевели из подчинения главного управления образования мэрии Новосибирска в отдел образования Калининского района. После этого начались проверки.

«Они были связанны с вопросами мэрии: „Как при наполняемости 300 человек в школе учится уже 800?“ — уточнила Светлана Гольцер.

— Проверка показала, что это не фиктивные, не „нарисованные“ дети. Наказать меня тогда не удалось.

Но нам вынесли очень много замечаний по организации образовательного процесса, и мы постепенно их исправляли. Этот процесс долгий, так как касается заданий для заочников и так далее».

По её словам, в июле прошла вторая проверка, в которой работал представитель Рособрнадзора, в его компетенции лежат вопросы организации образовательной деятельности. Проверка была инициирована управлением образования мэрии и показала, что заочники могут учиться на законных основаниях и школа не нарушает права учеников. После этого состоялась проверка финансовой деятельности школы.

«Она привела к предписанию, что в школе не ведутся заседания комиссии по распределению стимулирования педагогов и работников школы из стимулирующей части фонда по распределению зарплат. На это я ответила, что при введении эффективного контракта по закону президента РФ постановление губернатора о заседаниях комиссии потеряло смысл», — сказала бывший директор.

Согласно распоряжению правительства президента, зарплаты должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, а постановление губернатора Новосибирской области гласит, что комиссия ежемесячно должна собираться и распределять эти деньги. Светлана Гольцер считает, что эти два закона находятся в противоречии друг с другом.

Образовательная организация является участником ассоциации «Школ Сколково» с 2012 года. В том же году под руководством директора школа № 83 «Умка» вышла в финал конкурса «Школа навыков XXI века».

«Мы сотрудничаем со „Сколково“, наши педагоги ездят туда учиться — им оказывается поддержка. Мы сертифицировали наши образовательные практики в международной тьюторской ассоциации и на протяжении трёх лет делаем это успешно», — рассказала Гольцер.

Образовательная программа школы сосредоточена на индивидуализации программы ребёнка, чтобы удовлетворить его потребности. В школе учатся почти две тысячи детей. На сайте Change.org появилась петиция в защиту Гольцер.

Напомним, что директора сельских школ в Иркутской области пожаловались на увольнения из-за выборов.