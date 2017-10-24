Новосибирская S7 перевезёт пассажиров с билетами обанкротившейся авиакомпании

Пассажиры с билетами, приобретёнными в обанкротившейся немецкой авиакомпании Air Berlin, смогут воспользоваться услугами новосибирской S7, узнал корреспондент Сиб.фм 24 октября из сообщения пресс-службы авиакомпании S7 Airlines.

С 28 октября авиакомпания Air Berlin прекратит выполнение полётов в связи с банкротством. Авиабилеты на собственные рейсы S7, приобретённые у немецкой авиакомпании (на бланке Air Berlin, номер авиабилета начинается на 745) с датой вылета по 31 марта 2018 года включительно, останутся действительными.

S7 Airlines обратилась в Air Berlin с просьбой не аннулировать авиабилеты на собственные рейсы. Новосибирская авиакомпания взяла на себя все расходы по перевозке пассажиров на собственных рейсах, большинство которых приходится на период новогодних праздников.

В сообщении также отмечается, что пассажиры, которые приобрели у S7 авиабилеты на рейсы, выполняющиеся на воздушных судах Air Berlin, с вылетом позже 27 октября 2017 года, получат обратно деньги в полном объёме и скидку 10 % на следующую покупку на сайте S7.

Напомним, в начале октября авиакомпания S7 объявила о новых прямых рейсах из Новосибирска в Челябинск.