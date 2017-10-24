 

Новосибирский бар пригласил посетителей с питомцами на разговор о пёсокафе

 24 октября, 17:17
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Новосибирский бар пригласил посетителей с питомцами на разговор о пёсокафе
Фото из группы «Вся правда про котокафе/пёсокафе» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские социальные предприниматели открывают в городе пёсокафе — автор проекта ответит на вопросы на тематической встрече, рассказала 24 октября корреспонденту Сиб.фм инициатор идеи Анна Бояркина.

В четверг, 26 октября, в баре The Rooks состоится встреча под названием «Вся правда про котокафе/пёсокафе».

Создатели двух благотворительных антикафе — котокафе «MURCHIM» и пёсокафе-книжного «Dog House» — расскажут о гигиене в кафе с животными, об основных сложностях, с которыми столкнулись организаторы и о том, как продавать подержанные книги в кафе с собаками.

Автор идеи пёсокафе Анна Бояркина рассказала, что на данный момент деньги на проект собирают с помощью краундфандинговой площадки Planeta.ru.

«Скорее всего, кафе откроется в новогодние каникулы. Нашли помещение, предстоит ремонт и наполнение. Сейчас также идёт подбор собак, работа с кинологом и сбор средств», — рассказала Анна Бояркина.

Открытие заведения запланировано на январь 2018 года. В антикафе «Dog House» жители Новосибирска смогут выбрать четвероногого друга, попить чаю с печеньем и купить книгу в пользу бездомных животных. Также посетители смогут сами приносить книги на продажу.

Кроме того, на встрече выступит владелица котокафе «MURCHIM» Анна Стародуб, открывшая летом второе котокафе в новосибирском Академгородке. Она также поделится своим опытом.

Как сообщают организаторы встречи, деньги с продажи напитков в этот день целиком пойдут на реализацию проекта пёсокафе. Кроме того, гости могут приходить на встречу со своими собаками и сделать фото на память: на площадке будет работать профессиональный фотограф.

Напомним, в июне ролик на YouTube показал один день работы котокафе в Новосибирске.

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