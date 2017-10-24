 

Известный новосибирский лётчик-испытатель Юрий Харченко скончался на 88-м году жизни

 24 октября, 17:39
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Известный новосибирский лётчик-испытатель Юрий Харченко скончался на 88-м году жизни
Фото с сайта ng72.ru

Новосибирск прощается с заслуженным лётчиком-испытателем СССР, Героем Советского Союза Юрием Харченко, который провёл за штурвалом боевых самолётов и вертолётов 4 950 часов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии 24 октября.

Ветеран Новосибирского авиационного завода имени Чкалова Юрий Харченко почти четыре десятилетия посвятил авиации. Его труд был отмечен на самом высоком государственном уровне.

«Юрий Никитич был предан делу всей своей жизни, он отличался принципиальностью, железной волей, стремлением доводить начатое дело до конца. Этим он заслужил уважение своих коллег. Юрий Никитич был светлым, талантливым человеком, верным и заботливым товарищем, неравнодушным гражданином, любящим своё предприятие и свой город. Он был примером для молодых коллег, примером для всех нас. Светлая память!» — высказал соболезнования родным и близким лётчика мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Юрий Харченко родился в 1930 году в Омске. В армии служил с 1948 года. Окончил спецшколу в Свердловске, затем Сталинградское лётное училище. Став инструктором, продолжал учиться в высшей офицерской школе.

В 1956 году Харченко уволился из рядов Вооружённых Сил и добился разрешения поступить в школу лётчиков-испытателей в городе Жуковском Московской области, где проучился два года.

С 1958 по 1985 годы лётчик работал на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске. Он испытывал серийные самолёты МиГ-19, Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15 и Су-24, а также их модификации. Затем, с 1985 по 1994 годы, работал в Сибирском научно-исследовательском институте авиации, где принимал участие в испытательных полётах на самолётах Ан-2, Ту-134 и Ту-154, вертолётах Ми-8, Ка-27 и Ка-29.

В 1971 году Юрию Харченко присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награждён орденами Ленина и Красного Знамени.

Напомним, в январе президент Владимир Путин вручил звезду Героя России лётчику-испытателю первого класса Новосибирского авиационного завода имени Чкалова Валерию Поташову.

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