Полиция разыскала обвиняемого в мошенничестве красноярского депутата

Сотрудники красноярской полиции установили местонахождение депутата горсовета Валерия Быкова, который около недели находился в розыске в связи с возбуждённым против него уголовным делом о мошенничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 24 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

40-летний депутат, избиравшийся при поддержке партии «Патриоты России» подозревается в незаконном получении субсидий из краевого бюджета. По версии следствия, в 2015 году Быков, исполняя обязанности гендиректора аграрной фирмы, сдал в региональный минсельхоз подложную проектную документацию на строительство крупного овощехранилища.

По этим документам предприятие ООО «Деметра» получило 11 млн рублей. При этом, по данным сыщиков, стоимость овощехранилища была завышена, а сроки строительства были указаны заведомо неверно. Незаконно полученные деньги и. о. гендиректора потратил на нужды предприятия.

Уголовное дело в отношении Быкова возбуждено по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства незаконной деятельности», — сообщил региональный главк МВД.

Напомним, в 2015 году в международный розыск был объявлен бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Илья Пономарёв, подозреваемый в причастности к растрате денег фонда «Сколково».