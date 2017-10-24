Суд отказался оправдать контрабандистку мускуса кабарги и костей медведя из Забайкалья

Благовещенский суд в Забайкалье отказался оправдать осуждённую местную жительницу, женщина получила условный срок за попытку контрабанды мускуса и желчи кабарги и костей медведей на 1,1 млн рублей, узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Забайкалья.

Пенсионерка из Амурской области попыталась перевезти дериваты животных из Красной книги через границу РФ в Китай. Таможенники задержали жительницу Благовещенска 30 марта на контрольно-пропускном пункте.

По данным прокуратуры, женщина пыталась провезти под одеждой коленные чашечки бурого медведя, 63 мускусные железы и 15 желчных пузырей кабарги в подсушенном виде. Общая рыночная стоимость органов животных составила 1 155 547 рублей.

Приговором от 7 августа благовещенский суд признал женщину виновной по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда». С учётом пожилого возраста и здоровья пенсионерки суд назначил ей наказание в размере три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Адвокат женщины подал апелляцию и попросил суд оправдать осуждённую за контрабанду. На рассмотрении апелляции 5 октября судебная коллегия Амурского областного суда оставила приговор первой инстанции без изменения.

Мускус кабарги считается одним из самых сильных лекарств в китайской и народной медицине при онкологических заболеваниях, заболеваниях нервной системы, психических расстройствах, импотенции, согласно сайту Russianhunt.ru. Животное занесено в Красную книгу РФ, струя кабарги считается одним из самых дорогих дериватов — органов животных для лекарственного применения.

Напомним, что в апреле новосибирские таможенники пресекли контрабанду бивней мамонта в аэропорту Толмачёво.