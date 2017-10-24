 

Суд вынес приговор жителю Новосибирска за гибель животных контактного зоопарка

 24 октября, 18:51
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Суд вынес приговор жителю Новосибирска за гибель животных контактного зоопарка
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске суд приговорил 49-летнего Дмитрия Доброго-Степановского к обязательным работам за гибель животных контактного зоопарка, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Центральный районный суд Новосибирска признал Доброго-Степановского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»).

По версии следствия, 30 мая 2016 года мужчина незаконно сменил замки на входных дверях в подвальное помещение торгового центра «Юпитер», где находились животные и птицы выставок «Добрые гады» и «Добрый трогательный зоопарк». Владелец и сотрудники лишились доступа к животным и оборудованию на несколько месяцев. Животные и птицы погибли от голода и холода, среди них были сурикаты, канарейка, попугаи, игуана.

Только 26 октября полицейские заставили Доброго-Степановского вскрыть замки от дверей в подвал. Как пояснили в пресс-службе, мужчина нарушил гарантированное статьёй 36 Конституции РФ право частной собственности. Владелец животных оценил имущественный ущерб в 152 тысячи рублей.

Суд приговорил не признавшего свою вину Доброго-Степановского к 300 часам обязательных работ и обязал возместить причинённый ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в октябре жительница Омска предложила на сайте «Авито» контактный зоопарк с экзотическими животными в обмен на автомобиль.

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