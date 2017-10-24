Уход директора новосибирской школы № 83 привёл к обращению в полпредство президента РФ

Родители учеников новосибирской школы-участницы ассоциации школ «Сколково» потребовали у чиновников мэрии восстановить директора в должности и обратились к полпреду президента РФ, узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм от представителей сообщества родителей в школе № 83 «Умка».

Начальник департамента мэрии Новосибирска приказал директорам школ привести нормы выдачи премий учителям в порядок. Чиновник рассказал, что не знакомился с позицией экс-директора школы № 83, которая настаивает на противоречии указов губернатора о распределении премий учителям постановлению президента РФ, узнал 24 октября корреспондент Сиб.фм на пресс-подходе в мэрии Новосибирска.

Директор Новосибирской школы-участника ассоциации Фонда «Сколково» № 83 Светлана Гольцер заявила о своём уходе после требований вышестоящего органа. В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили о будущем школы № 83 на встрече с родителями учеников.

«Большинству родителей показалось, что начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев не давал прямых ответов на вопросы. Договорились, что через две недели он приедет в школу, чтобы встретиться с учителями и родителями. Большинство родителей и учителей сейчас боится, что врио директора тоже снимут и поставят неизвестного человека. Потому что директор не устраняла неполадки по требованию комиссии из-за объективной невозможности их решить в срок. Сбор подписей под электронной петицией за восстановление директора продолжится, родители подготовили обращение к полпреду президента РФ», — рассказала Сиб.фм учитель истории и обществознания история обществознания школы № 83 Наталья Юдаева.

По данным чиновника мэрии Новосибирска, основной блок нарушений был связан с порядком распределения стимулирующих надбавок из фонда заработной платы согласно постановлению губернатора Новосибирской области от 2015 года. Требования документа предписывают раз в месяц собирать специальную комиссию, которая распределит стимулирующие надбавки учителям из зарплатного фонда.

Бывший директор школы № 83 Светлана Гольцер в беседе с корреспондентом Сиб.фм призналась, что действовала согласно предписаниям постановления Президента РФ Владимира Путина от 2015 года, которое противоречит действующему постановлению за подписью экс-губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

«При введении эффективного контракта по закону Президента РФ от 2015 года постановление губернатора о заседаниях комиссии потеряло смысл. По Президентскому закону зарплаты должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, а согласно постановлению губернатора Новосибирской области комиссия ежемесячно должна собираться и распределять эти деньги», — сообщила директор школы № 83 «Умка» Светлана Гольцер.

«Это стало отправной точкой моего увольнения. Я до сих пор считаю, что эти две нормы в противоречии друг с другом», — подчеркнула Светлана Гольцер.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Ахметгареев признал, что обращений и жалоб со стороны самих учителей не было. Более того, корреспондент Сиб.фм встретил у кабинета чиновника около 50 родителей и учителей, обеспокоенных вынужденным уходом Светланы Гольцер. Ахметгареев заявил, что решение было принято на основе заключения проверяющей комиссии.

«Почему родители не воздействовали и не приняли меры по недопущению нарушений? Я не слышал комментарий Светланы Гольцер, но в случае запроса мы можем предоставить все регламентирующие порядок распределения премий документы. Соответствующие документы не были предоставлены в срок», — уверен Рамиль Ахметгареев.

По его словам, структуры мэрии имеют право проверять финансово-хозяйственную деятельность единолично, без участия попечительского совета школы или собрания. Чиновник оценил меры как адекватные и добавил, что директор школы не пошёл на крайние меры и департамент просто согласовал заявление об увольнении.

Образовательная организация является участником ассоциации «Школ Сколково» с 2012 года. В том же году под руководством директора школа № 83 «Умка» вышла в финал конкурса «Школа навыков XXI века». Программа школы сосредоточена на индивидуализации программы ребёнка, чтобы удовлетворить его потребности. В школе учатся почти две тысячи детей на очном и заочном отделении.

Напомним, 24 октября новосибирский директор школы-участницы «Сколково» объяснила причину своего ухода.