 

Глава Тувы рассказал Патрушеву об утере республикой статуса «криминального анклава»

 25 октября, 12:52
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Глава Тувы рассказал Патрушеву об утере республикой статуса «криминального анклава»
Николай Патрушев, фото с сайта kremlin.ru

Статистика тяжких преступлений в Туве за последние годы снизилась в разы, и местные власти уверены, что республика больше не может считаться «криминальным анклавом», узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября из видеозаписи выступления главы региона Шолбана Кара-оола, выложенной на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Это заявление Кара-оол сделал 24 октября на совещании в Барнауле под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Встреча Патрушева с главами сибирских регионов и представителями силовых ведомств была посвящена вопросам борьбы с преступностью.

Как рассказал в своём докладе Шолбан Кара-оол, с 2007 по 2016 год число убийств в Туве сократилось с 244 до 68. Общее количество преступлений к 2014 году удалось сократить более чем в два раза, правда, затем оно вновь начало расти. Однако власти республики намерены продолжать бороться с криминалом.

«Мы эту работу будем продолжать и дальше, мы понимаем, что наши усилия дают результат. И та ситуация, когда говорят о том, что Тува является неким анклавом криминальности, это не соответствует действительности. В том числе, по наркопреступлениям. Хочу сказать, что мы по официальной статистике далеко не являемся проблемным регионом. Но почему-то есть такое утверждение о том, что будто бы Тува является поставщиком наркотиков и всего остального. Это не так», — заверил Кара-оол.

Он также подчеркнул, что без решения вопросов общественной безопасности Тува не сможет привлечь сторонние инвестиции в регион и нормально развиваться. В комментарии к этому видео в соцсети «ВКонтакте» глава республики отметил, что не намерен прислушиваться к «критиканам».

«Нельзя унывать. Не идти на поводу критиканов, не трусить и не бояться! У нас получается! Непременно добьёмся успеха, потому что мы живём и трудимся в великой стране и у себя на родине предков! Это нужно нашим детям!» — написал Кара-оол.

Напомним, в сентябре Генпрокуратура РФ составила рейтинг роста зарегистрированных преступлений и поместила в нём Туву на второе место после Чеченской Республики.

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