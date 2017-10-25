Кавказский сепаратист получил 10 лет за нападение на конвоиров в Иркутской области

Тайшетский городской суд Иркутской области приговорил участника бандформирований из Республики Северная Осетия-Алания к 10 годам тюрьмы особого режима. Мужчина напал на конвоиров УФСИН по пути из Самарской области, узнал 25 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Осуждённый верховным судом Республики Северная Осетия-Алания напал на конвоиров с заточкой. Мужчина 32 лет совершил нападение в спецвагоне поезда во время остановки в Тайшете 25 февраля 2017 года.

Два конвоира из штата УФСИН по Самарской области получили порезы лица и тела, когда преступник пытался завладеть их оружием. Нападавший отбывал срок за вооружённые нападения на военнослужащих и сотрудников полиции, а также участие в незаконных вооружённых формированиях на территории республик Кавказа.

Тайшетский транспортный прокурор лично поддержал обвинение по уголовному делу по части 3 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Суд приговорил нападавшего к десяти годам лишения свободы с учётом неотбытого срока наказания. Преступник проведёт первые три года в тюрьме и остальные — в колонии особого режима.

Напомним, что 26 сентября в результате совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии в Иркутске был задержан разыскиваемый Интерполом сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).