Барнаульская компания выступит инвестором строительства ледовой арены в Абакане

ООО «Арена» построит ледовую арену в Абакане — по этому поводу министр спорта Республики Хакасия Сергей Головкин провёл в Барнауле совещание с председателем правления компании Михаилом Дроздовым, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы минспорта Республики Хакасии 25 октября.

Компания «Арена» намерена построить в Абакане многофункциональную ледовую арену, которая будет также включать фитнес-центр, тренажёрный зал, раздевалки, хостел для спортивных команд и кафе.

Арену будут строить в новом жилом районе по улице Авиаторов на условиях государственно-частного партнёрства. В начале октября глава Хакасии Виктор Зимин поддержал инициативу инвесторов на встрече с ними.

«В рамках этого проекта планируется создание в Сибири команд Континентальной хоккейной лиги. Предполагается, что в течение игрового сезона по пять игр будут проходить в Томской области, республиках Алтай, Бурятии, Тыве, в Алтайском крае и Хакасии», — сказал Михаил Дроздов.

В рамках совещания в Барнауле Сергею Головкину представители компании «Арена» презентовали макет будущей многофункциональной арены в Абакане, затем провели экскурсию по местным ледовым аренам.

«Надеемся на успешную реализацию проекта, тем более строительство было предварительно одобрено министром спорта России Павлом Колобковым на встрече в Москве. Уверен, что арена будет востребована в нашем регионе: спортсменам и жителям Хакасии необходим „тёплый“ лёд», — заключил Сергей Головкин.

Напомним, в 24 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил журналистам, что включил строительство ледовой арены в Новосибирске в число первостепенных задач.