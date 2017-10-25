 

Маршрутка с пассажирами протаранила машину ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске

 25 октября, 23:58
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Маршрутка с пассажирами протаранила машину ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске
Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В День жестянщика на Бугринском мосту в Новосибирске маршрутка № 15 с пассажирами столкнулась с автомобилем ДПС, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» 25 октября.

При столкновении значительно пострадал автомобиль марки Lada Granta экипажа ДПС, маршрутка также получила механические повреждения. Возможно, ДТП произошло в связи с гололедицей на дороге.

«Заднюю часть автомобиля полицейских фактически уничтожило — столкновение вмяло багажник внутрь и выбило колесо, в то время как у маршрутки повредились передние крыло, бампер и разбилась фара, погнулась крышка капота», — говорится в сообщении группы.

Очевидцы рассказали в паблике, что машина ДПС прикрывала монтажников камер на мосту. В маршрутке находились пассажиры: «Парни в маршрутке нос и бровь разбили».

В пресс-службе МВД уточнили, что авария произошла около 15:00. Никто не пострадал. В салоне маршрутки находился один пассажир.

Напомним, 25 октября в Новосибирске вслед за дождём выпал мокрый снег — утром на дорогах образовалась гололедица, город сковали девятибалльные пробки.

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