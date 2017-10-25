 

Новосибирская S7 опустилась в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний России

 25 октября, 15:14
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Новосибирская S7 опустилась в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний России
Фото Алёны Мартыновой

Шестую строчку РИА рейтинга в списке самых пунктуальных авиакомпаний страны заняла новосибирская S7 Airlines, тогда как в 2016 году она лидировала в данном рейтинге, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте аналитического агентства «РИА Рейтинг» 25 октября.

Агентство «РИА Рейтинг» составило список 33 самых пунктуальных авиакомпаний в период с января по сентябрь 2017 года на основе данных Росавиации.

Новосибирская компания «Сибирь» (S7 Airlines) оказалась на шестой строчке рейтинга с 1,7 % рейсов, задержанных более чем на два часа, 0,3 % — свыше шести часов. За девять месяцев у неё было 58,2 тысячи авиарейсов, следовательно, она задержала почти тысячу рейсов.

В 2016 году S7 выполнила 73,2 тысячи рейсов, из них 0,95 % рейсов задерживались более чем на два часа, у 0,2 % вылетов задержка превысила шесть часов. С такими показателями она была признана составителями «РИА Рейтинга» самой пунктуальной.

В 2017 году лидером в списке стала авиакомпания «ЮТэйр»: только 1,2 % её рейсов задерживались более чем на два часа и 0,3 % — более чем на шесть часов. Составители рейтинга предположили, что такая высокая аккуратность с вылетами, скорее всего, связана со спецификой обслуживания вахтовиков.

Скриншот с сайта riarating.ru

По информации Росавиации, всего за девять месяцев 2017 года общая доля задержанных рейсов составила 3 %. В предыдущие годы она не превышала 2,7 %. Всего же российские авиакомпании за этот период выполнили 627 тысяч рейсов, почти треть из них сделал «Аэрофлот».

Напомним, в мае 2015 года новосибирская авиакомпания S7 Airlines была признана лидером мирового рейтинга пунктуальности агентства Flightstats.

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