Подросток погиб во время заготовки сена в Красноярском крае

Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении жителя Идринского района, 16-летний сын которого погиб во время заготовки сена, узнал корреспондент Сиб.фм 25 октября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла 24 октября, когда подросток вместе со своим одногруппником из техникума помогал семье по хозяйству. По просьбе 45-летнего главы семейства подростки на частном подворье занимались прессованием сена в тюки при помощи универсального экскаватора, к которому через карданную передачу была присоединена прессовальная машина.

«В ходе выполнения работ по подаче сена в прессовальную машину, потерпевший наклонился к кардану, соединяющему трактор с прессовальной машиной, в момент её работы, в результате чего произошло сцепление верхней одежды и наматывание тела на карданный вал, что привело к гибели подростка», — сообщил краевой следком.

В отношении отца погибшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на два года.

Напомним, в июне в Кыштовском районе Новосибирской области механизатор погиб под колёсами собственного трактора.