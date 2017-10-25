Пожарные за минуту прибыли на тушение автобуса возле новосибирского аэропорта Толмачёво

На стоянке возле новосибирского аэропорта Толмачёво задымился автобус № 111; на место приехали сотрудники служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 октября руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

По данным пресс-службы, причиной задымления стало короткое замыкание. Две автоцистерны и восемь человек личного состава приехали за одну минуту.

«Сообщение поступило в 13:41, на месте было короткое замыкание электропроводки без последующего горения предпускового обогревателя. Автобус находился на общей парковке автотранспорта, поэтому людей в нём не было», — пояснил Павел Винаков.

Напомним, что в июне пассажирский автобус загорелся в новосибирском Академгородке возле остановки «Институт ядерной физики».